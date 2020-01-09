В Иране приступили к расшифровке "черных ящиков" украинского Боинга

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:16:14+03:00

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Официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде рассказал, что местные власти пока не решили, будут ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского лайнера.

Заде также уточнил, что на данный момент иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца.

- Я не знаю, придется ли нам в будущем отправить "черный ящик" для расшифровки за пределы страны, - уточнил официальный представитель Управления авиации Ирана.

По словам Заде, в настоящее время иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца, и все будет зависеть от того, удастся ли им это сделать полностью или частично, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что "Черный ящик" разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам. В окрестностях иранской столице нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолет "Международных линий Украины".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU