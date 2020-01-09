В Иране приступили к расшифровке "черных ящиков" украинского Боинга
Официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде рассказал, что местные власти пока не решили, будут ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского лайнера.
Заде также уточнил, что на данный момент иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца.
- Я не знаю, придется ли нам в будущем отправить "черный ящик" для расшифровки за пределы страны, - уточнил официальный представитель Управления авиации Ирана.
По словам Заде, в настоящее время иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца, и все будет зависеть от того, удастся ли им это сделать полностью или частично, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что "Черный ящик" разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам. В окрестностях иранской столице нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолет "Международных линий Украины".
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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