Лидер Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:26:04+03:00

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Лидер Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за обострившейся ситуации в Сухуме. Уточняется, что президент призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Хаджимба подчеркнул, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753821" frameborder="0"></iframe> Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU