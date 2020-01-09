Лидер Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Лидер Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за обострившейся ситуации в Сухуме. Уточняется, что президент призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Хаджимба подчеркнул, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.
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ИСТОЧНИК KP.RU