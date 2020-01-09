9 Янв. 2020 2020-01-09T23:07:44+03:00

Лидер Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв местного парламента Фото: ТАСС

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Глава Абхазии Рауль Хаджимба остается на своем посту несмотря на требования оппозиции о его отставке.

Напомним, ранее парламент республики принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране.

В четверг, 9 января, в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции.

- Я остаюсь на своём посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности, - подчеркнул президент.

Напомним, митинг начался у Абхазского драматического театра. Затем активисты переместились к администрации президента республики и попытались взять здание штурмом, пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики в четверг, 9 января. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753821" frameborder="0"></iframe> Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU