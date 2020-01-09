Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

9 Янв. 2020 2020-01-09T23:53:39+03:00

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и Германии за начало Великой Отечественной войны. По ее мнению, ситуация показывает, как идеология побеждает правду, и даже сравнила ее с временами инквизиции.

- Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Спикер российского МИД напомнила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

- Если польский Сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. У подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов ВМВ, - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Сайт kp.ru писал ранее, что польский сейм принял резолюцию о том, что СССР якобы виновен в начале Второй Мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU