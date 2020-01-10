2020-01-10T00:55:01+03:00
Общество

WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДА

До вердикта санкции Всемирного антидопингового агентства не вступят в силу
Мария ИГНАТЬЕВА
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WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДАWADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДАФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства.

РУСАДА не согласилось с санкциями в свой адрес, что и вызвало споры. К слову, они не вступят в силу до тех пор, пока CAS не вынесет вердикт. Обе стороны могут опротестовать решение Спортивного арбитража в Федеральном суде Швейцарии.

Напомним, после того, как WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА сообщило, что спортсменов из России допустят к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна. Однако такое решение не устроило Олимпийский комитет РФ. Там заявили, что в крайнем случае сборная будет представлять ОКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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