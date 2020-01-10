10 Янв. 2020 2020-01-10T01:34:41+03:00

Forbes сообщил о появлении двух новых долларовых миллиардеров в России Фото: REUTERS

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В России увеличилось число долларовых миллиардеров. По данным Forbes, их ряды пополнили два предпринимателя Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Сообщается, что основатели компании Veeam Software продали ее американскому венчурному фонду Insight Partners. Предприятие российских бизнесменов специализируется на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред. У компании больше 365 тысяч клиентов в 160 странах и 30 офисов по всему миру.

Стороны уже заключили соглашение о покупке компании. Сумма сделки составит около пяти миллиардов долларов. Планируется, что процедура покупки завершится в первом квартале текущего года. По имеющейся информации, основатели Veeam Software Баронов и Тимашев покинут совет директоров после заключения сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU