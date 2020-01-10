Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам взамен отставки
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил, что отвергает обращение парламента добровольно сложить с себя полномочия. Вместо этого он предложил обсудить все вопросы за столом переговоров.
- Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель - избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны, - сообщает пресс-служба президента.
В аппарате президента считают, что оппозиция решила перейти к радикальным мерам, так как понимает " бесперспективность своих требований в суде", хотя ранее они неоднократно заявляли, что будут дожидаться решения Фемиды и действовать "строго в рамках закона".
- Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент Абхазии считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров, - добавили в пресс-службе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, парламент Абхазии проголосовал за отставку действующего президента республики. Однако глава республики отказался покидать пост. Оппозиция начала митинг, приуроченный к заседанию суда, где проигравший прошлогодние августовские президентские выборы кандидат на главный пост в Абхазии Квициния пытался их оспорить. В итоге в стране начались протесты.
Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.
ИСТОЧНИК KP.RU