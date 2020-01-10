Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам взамен отставки

10 Янв. 2020 2020-01-10T02:32:11+03:00

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил, что отвергает обращение парламента добровольно сложить с себя полномочия. Вместо этого он предложил обсудить все вопросы за столом переговоров.

- Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель - избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны, - сообщает пресс-служба президента.

В аппарате президента считают, что оппозиция решила перейти к радикальным мерам, так как понимает " бесперспективность своих требований в суде", хотя ранее они неоднократно заявляли, что будут дожидаться решения Фемиды и действовать "строго в рамках закона".

- Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент Абхазии считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров, - добавили в пресс-службе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, парламент Абхазии проголосовал за отставку действующего президента республики. Однако глава республики отказался покидать пост. Оппозиция начала митинг, приуроченный к заседанию суда, где проигравший прошлогодние августовские президентские выборы кандидат на главный пост в Абхазии Квициния пытался их оспорить. В итоге в стране начались протесты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753821" frameborder="0"></iframe> Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU