В конгрессе США одобрили ограничение прав Трампа на применение силы против Ирана

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:03:36+03:00

Однако реальных полномочий запретить президенту вести боевые действия у них нет

Изменить размер текста: A A

Палата представителей конгресса США большинством голосов выступила за ограничение полномочий президента страны Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.

За резолюцию проголосовали в основном члены Демократической партии, которые являются противниками американского лидера. Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

Однако принятый документ не имеет силы закона, пока его не примет еще и сенат. Но в верхней палате большинство у республиканцев, а они поддерживают однопартийца Трампа. Документ может не набрать необходимое число голосов в верхней палате. Таким образом, пока конгрессмены лишь выразили свою позицию, так как полномочий запретить президенту вести военные действия у них нет.

Напомним, что отношения между Ираном и США обострились в ночь на 3 января, когда Штаты нанесли ракетный удар по району аэропорта Багдада. Тогда погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Иран обещал отомстить, и свое слово в стране сдержали. Ночью 8 января они нанесли ракетный удар по двум американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU