Украина выразила России протест из-за визита Путина в Крым

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:43:58+03:00

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Министерство иностранных дел Украины направило в адрес России очередную ноту протеста. Поводом на этот раз стал визит президента страны Владимира Путина в республику Крым.

- Подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, - написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter.

Как писал ранее сайт kp.ru, Путин наблюдал за учениями Черноморского и Северного флотов, находясь в Черном море на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов." А посмотреть было на что. И на пуски ракет «калибр» из подводного положения. И на запуски новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал». На воде, под водой и в воздухе ходили, летали и палили 30 кораблей и 40 самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU