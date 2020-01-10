В Белом доме прокомментировали резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что резолюция палаты представителей конгресса США об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа вести военные действия в отношении Ирана ошибочные. Он подчеркнул, что глава государства имеет право и обязан защищать свою страну и граждан.
- Это то, что он продолжает делать, и мир становится безопаснее. Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, - цитирует Гидли CNN.
Сам документ он назвал "очередным политическим шагом" демократов, а решение об убийстве генерала Сулеймани, как считает чиновник, было верным.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, в конгрессе США одобрили ограничение прав Трампа на применение силы против Ирана. Однако реальных полномочий запретить президенту вести боевые действия у них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU