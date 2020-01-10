2020-01-10T06:44:08+03:00
В мире

Иран пригласил США поучаствовать в расследовании крушении украинского Boeing 737 в Тегеране

Аналогичное предложение поступило Канаде
Мария ИГНАТЬЕВА
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Иран пригласил США поучаствовать в расследовании крушении украинского Boeing 737 в ТегеранеИран пригласил США поучаствовать в расследовании крушении украинского Boeing 737 в ТегеранеФото: REUTERS
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В Национальном совете по безопасности на транспорте США сообщили, что они получили от Ирана уведомления для участия в расследовании крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране. Такое же предложение получила и Канадская сторона.

- Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", - цитирует РИА Новости документ.

Отмечается, что совет безопасности выделил аккредитованного представителя для участия в расследовании авиакатастрофы. В ведомстве также подчеркнули, что основную роль в расследовании все же играет иранская сторона.

В Мид Канады заявили, что Иран выдаст визы экспертам страны для участия в расследовании авиакатастрофы.

Ранее разведслужбы Канады сообщили о предварительной причине падения самолета. Говорилось о перегреве одного из двигателей. Потом премьер-министр этой страны заявил, что самолет могли сбить иранские ракеты. Однако в Иране эту версию сразу опровергли.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, лайнер, на борту которого было 176 человек, разбился 8 января через несколько минут после взлета. В интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета. На фюзеляже украинского лайнера нашли «следы шрапнели». Между тем уже есть три основные версии авиакатастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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