Чижов считает, что со сменой руководства ЕС изменится отношение к России

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:47:00+03:00

Сейчас многие просто не готовы демонстрировать свои симпатии к Москве публично

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Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов считает, что со сменой руководства ЕС может измениться и отношение членов объединения к России. Однако возлагать слишком большие надежды на это не стоит.

"Рассчитывать, что новые люди на 180 градусов развернут корабль под названием Евросоюз, было бы наивно. Стратегию развития ЕС, его взаимоотношения с внешним миром по большому счету определяют страны-члены. Это разные страны со своими приоритетами", - сказал дипломат в интервью "Коммерсанту".

Он добавил, что сейчас многие высказываются за пересмотр отношений с Москвой в сторону нормализации. Еще больше людей только думают об этом, поскольку пока не готовы озвучивать свою точку зрения публично. При этом главным препятствием является принятый в марте 2016 года документ под названием "пять принципов Могерини".

"Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займется тем, что здесь обычно называют "стратегическим обзором" или выработкой какой-то скорректированной стратегии. Посмотрим, каково будет содержание", - подытожил Чижов.

Сайт kp.ru писал, что ранее постпред уже высказывался относительно влияния смены руководства ЕС на отношения союза с Россией. Главным негативным фактором были названы санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU