Помпео: Сулеймани "планировал" атаки, но США не знают подробностей

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:39:44+03:00

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Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани "планировал" осуществить некие атаки в Ираке, однако, когда и где именно, США не знают. В этом признался американский госсекретарь Майкл Помпео

Он подчеркнул, что иранский генерал мог быть нацелен не только против войск и дипломатов США, но и против других стран мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753522" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Сулеймани «монстром».

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ИСТОЧНИК KP.RU