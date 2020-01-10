2020-01-10T07:39:44+03:00
Политика

Помпео: Сулеймани "планировал" атаки, но США не знают подробностей

Сейчас Вашингтон больше интересует крушение украинского самолета в Тегеране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани "планировал" осуществить некие атаки в Ираке, однако, когда и где именно, США не знают. В этом признался американский госсекретарь Майкл Помпео

Он подчеркнул, что иранский генерал мог быть нацелен не только против войск и дипломатов США, но и против других стран мира.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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