Помпео: Сулеймани "планировал" атаки, но США не знают подробностей
Сейчас Вашингтон больше интересует крушение украинского самолета в Тегеране
Изменить размер текста:
Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани "планировал" осуществить некие атаки в Ираке, однако, когда и где именно, США не знают. В этом признался американский госсекретарь Майкл Помпео
Он подчеркнул, что иранский генерал мог быть нацелен не только против войск и дипломатов США, но и против других стран мира.
Трамп назвал Сулеймани «монстром».
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»