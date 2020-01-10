Трамп объяснил, почему не уведомил Конгресс о ликвидации Сулеймани
Администрация США не стала уведомлять представителей Демократической партии в Конгрессе о грядущей операции против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, опасаясь утечки информации.
По словам главы Белого дома Дональда Трампа, политики могли "слить информацию лживым СМИ", а ликвидировать иранского генерала нужно было немедленно, ведь он "сеял смерть и разрушения на Ближнем Востоке". Так, Вашингтон приписывает Сулеймани планирование атак на американских дипломатов в Багдаде и за пределами страны.
Сайт kp.ru писал, что именно из-за этих подозрений военачальника и убили. США нанесли прицельный ракетный удар по его кортежу в Багдаде. Помимо Сулеймани погибли еще свыше десяти человек.
"Я приказал нашим генералам: "Возьмите его прямо сейчас". Кто-то из очень уважаемых людей ответил мне, что они сделают это завтра. Но я сказал: "Нет, это нужно сделать прямо сейчас, немедленно", - рассказал Трамп о событиях того дня.
При этом президент назвал Сулеймани "террористом", а законодателей Берни Сандерса и Нэнси Пелоси "сумасшедшим" и "нервозной", потому что они недовольны устранением генерала.
"Мы принимали решение, времени звонить Нэнси не было", - цитирует ТАСС американского лидера.
Напомним, что Тегеран в ответ на действия США ударил ракетами по их военным базам в Ираке.
Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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