Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Черном море
За боевой стрельбой наблюдал лично президент России Владимир Путин [видео]
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В Черном море прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов. Под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова была выполнена боевая стрельба.
Так, например, истребитель МиГ-31К осуществил пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Цель находилась на одном из полигонов. Сайт телеканала "Звезда" публикует видео запуска.
Владимир Путин на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
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ИСТОЧНИК KP.RU