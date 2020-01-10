Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Черном море

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:58:44+03:00

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В Черном море прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов. Под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова была выполнена боевая стрельба.

Так, например, истребитель МиГ-31К осуществил пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Цель находилась на одном из полигонов. Сайт телеканала "Звезда" публикует видео запуска.

Владимир Путин на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU