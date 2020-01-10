Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:10:33+03:00

Эксперты считают, что причина в снижении потребительского спроса, повышении НДС и инфляции

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Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России упали впервые с 2015 года. Согласно данным аналитиков Fashion Consulting Group, оборот отечественного fashion-рынка сократился на 3–4% - до 2,26–2,29 триллиона рублей.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров тенденцию подтвердил. По его информации, продажи сократились на 4%, до 2,5 триллиона рублей, и это с учетом трансграничной онлайн-торговли.

Вероятных причин сразу несколько - падение потребительского спроса, повышение НДС до 20%, инфляция и рост долговой нагрузки граждан. Об этом "Коммерсант" сообщает со ссылкой на главу FCG Анну Лебсак-Клейманс.

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ИСТОЧНИК KP.RU