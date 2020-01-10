ЦБ отозвал лицензии у московского "Нэклис-Банка"
Учреждение полностью утратило собственные средства и проводило операции, похожие на вывод активов
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Центральный Банк России отозвал у московского коммерческого "Нэклис-Банка" лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Приказ был подписан 10 января 2020 года.
На сайте регулятора уточняется, что учреждение полностью утратило собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов. Также фиксировалось проведение операций, которые имеют признаки вывода активов.
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ИСТОЧНИК KP.RU