2020-01-10T09:21:18+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у московского "Нэклис-Банка"

Учреждение полностью утратило собственные средства и проводило операции, похожие на вывод активов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Центральный Банк России отозвал у московского коммерческого "Нэклис-Банка" лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Приказ был подписан 10 января 2020 года.

На сайте регулятора уточняется, что учреждение полностью утратило собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов. Также фиксировалось проведение операций, которые имеют признаки вывода активов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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