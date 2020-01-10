Российский танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Следовавший под российским флагом танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции в Черном море.
Авария произошла в нескольких десятках километров от деревни Кильос в пятницу, 10 октября, около 6.35 по местному времени (совпадает с московским). Рядом находится вход в пролив Босфор.
После столкновения с танкером лодка затонула. Спасти удалось троих из шести человек. Остальные рыбаки числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.
Предполагается, что причиной аварии стал густой туман.
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ИСТОЧНИК KP.RU