Российский танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:26:38+03:00

Три человека числятся пропавшими без вести

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Следовавший под российским флагом танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции в Черном море.

Авария произошла в нескольких десятках километров от деревни Кильос в пятницу, 10 октября, около 6.35 по местному времени (совпадает с московским). Рядом находится вход в пролив Босфор.

После столкновения с танкером лодка затонула. Спасти удалось троих из шести человек. Остальные рыбаки числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Предполагается, что причиной аварии стал густой туман.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU