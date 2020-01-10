Зеленский не исключает, что украинский Boeing-737 могли сбить ракетой

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:34:37+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что потерпевший крушение пассажирский самолет рейса Тегеран-Киев мог быть сбит ракетой. Однако подтверждения этой версии пока нет.

Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы продолжает работу совместно с украинскими специалистами. Администрация президента находится в постоянном контакте с ними.

"Версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы", - написал Зеленский у себя на странице в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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ИСТОЧНИК KP.RU