Фонд Леонардо Ди Каприо передаст $3 млн на помощь в борьбе с пожарами в Австралии

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:17:06+03:00

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Благотворительный фонд Earth Alliance, один из основателей которого - актёр Леонардо Ди Каприо, пожертвует $3 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Earth Alliance сообщила в своём Twitter, что направляет средства в фонды и организации помощи в спасении дикой природы и долгосрочного восстановления.

Природные пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года, и уже унесли жизни 17 человек и более 1 миилиарда животных, уничтожили тысячу домов и миллионы гектаров земли. В некоторых частях континента возгорания настолько сильное и задымление настолько густое, что тушение с воздуха стало невозможным. Жителей юго-восточной части побережья эвакуируют.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство Австралии приняло решение убить тысячи верблюдов из-за слишком большого потребления ими воды, которая необходима для тушения пожаров.

Также сайт писал о модели Кейлен Уорд, которая отсылала свои обнаженные фотографии тем, кто жертвует деньги на борьбу с пожарами в Австралии, и собрала больше $700 тысяч за три дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753343" frameborder="0"></iframe> Лесные пожары в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU