Жители Ленинградской области откорректируют «мусорную» реформу

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:21:08+03:00

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Ход «мусорной» реформы в Ленинградской области откорректируют в соответствии с замечаниями жителей: такое поручение дал сегодня, 10 января, губернатор Александр Дрозденко. Глава региона распорядился провести во всех районах общественные обсуждения по реализации реформы в сфере обращения с отходами и проработать острые вопросы, которые больше всего волнуют ленинградцев.

По словам Александра Дрозденко, необходимо объективно оценить проблемы, с которыми каждый день сталкиваются жители районов, а также провести разъяснительную работу и рассказать ленинградцам, какие шаги будут предприняты для улучшения ситуации в 2020 году.

Первая встреча с жителями пройдет 11 января в Кингисеппе, далее график общественных обсуждений будет публиковаться в СМИ.

Напомним, в декабре Александр Дрозденко распорядился приостановить в Ленинградской области до 1 февраля 2020 года начисление платы за вывоз мусора для тех поселений с индивидуальной жилой застройкой, где отсутствуют контейнерные площадки, и фактически услуга не оказывается. За это время коммунальщики должны провести учет и составить актуальный реестр контейнерных площадок, чтобы исключить возможность начисления платы в случае, если услуга фактически не оказывается.

Кроме того, с 1 января 2020 года стоимость вывоза мусора в Ленобласти снижена на 12%. Сейчас областные власти прорабатывают возможность применения дифференцированного норматива накопления отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от площади. Также рассматривается вопрос о начислении платы за вывоз мусора в зависимости от числа проживающих: в этом случае стоимость услуги будет взиматься из расчета на одного человека, а не с квадратного метра индивидуальных жилых домов.