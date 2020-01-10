2020-01-10T11:57:28+03:00
Экономика

Эксперт: рост числа миллиардеров не говорит об улучшении экономики

В России появилось два новых долларовых миллиардера
Елена АКИМОВА
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В России появились два новых долларовых миллиардераВ России появились два новых долларовых миллиардераФото: EAST NEWS
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Эксперт напомнил, что увеличение числа миллиардеров вовсе не свидетельствует об улучшении российской экономики или росте благосостояния народа.

- О стабильности развития страны можно было бы говорить, если бы в рейтинга отражались реальные доходы населения по регионам, а не такие понятия, как средняя зарплата, которая ни на что не указывает уже много лет. Только если реальная картина отображает улучшение благосостояния россиян можно говорить о закономерном увеличении числа сверхбогатых граждан, - комментирует ИА «НСН» руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

В текущем варианте рост числа миллиардеров вовсе не связан с улучшением экономики.

- Наша экономическая система устроена так, что богатые богатеют, бедные беднеют. Ресурсы концентрируются в руках самых богатых граждан, в то время как самые бедные имеют нехватку денег для покупки необходимых товаров, - заключил эксперт.

Ранее россияне Ратмир Тимашев и Андрей Баронов вошли в число долларовых миллиардеров. Они заключили сделку с американским венчурным фондом Insight Partners, продав свой стартап Veeam Software.

Еще в 2018 году состояние бизнесменов оценивалось примерно в 850 млн долларов у каждого. Благодаря совершенной сделке показатели увеличились до 1,2 млрд долларов.

В России появились два новых долларовых миллиардера.Бизнесмены продали свою компанию американскому венчурному фонду

ИСТОЧНИК KP.RU

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