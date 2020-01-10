Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа - выскочкой

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:58:38+03:00

При этом актриса не хотела бы видеть российского лидера президентом США

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Актриса Шэрон Стоун считает, что президент России Владимир Путин очень отличается от своего коллеги из США Дональда Трампа.

По мнению голливудской звезды, американский лидер не ценит то, что имеет, и все еще хочет быть кем-то большим, чем просто главой Белого дома. Путин же управляет страной, руководствуясь ее интересами.

"Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер. Я не хочу, чтобы он правил моей страной, но я ничего не имею против того, как он правит своей", - сказала Стоун в интервью журналу GQ.

Актриса подчеркнула, что действующий президент США в сравнении с российским коллегой просто "хвастун".

"Трамп манипулирует другими главами государств. Он - выскочка", - добавила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU