В Крым стали чаще ездить туристы с Украины

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:03:49+03:00

Украины все чаще выбирают крымские побережья для отдыха Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Об этом заявили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым

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В Крым стали чаще ездить турист с Украины. Такую статистику по итогам 2019 года озвучили в Министерстве курортов и туризма региона.

По данным ведомства, за прошедший год на побережье отдохнули 1,1 миллион туристов, которые прибыли с территории Украины.

Год от года данный показатель растет. В 2018 году украинцы реже выбирали для отдыха Крым, было зарегистрировано на 100 тысяч меньше отдыхающих с территории соседнего государства.

Чаще всего для отдыха выбирают Ялту – 58,3 процента от общего числа. На втором месте по популярности Симферополь – 14,6 процентов, а на третьем – Евпатория – 8,5 процентов.

Рейтинг популярных городов выглядит так: Саки (3,7%), Большая Алушта (3,5%).

- На Феодосию, Керчь и Сакский район приходятся меньше показатели, - рассказали RT в пресс-службе министерства.

Ранее украинский политик Василий Волга проехался по Крыму спустя 5 лет после его возвращения в Россию. Впечатлений оказалось много и далеко не в пользу родной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU