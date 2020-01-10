2020-01-10T13:25:18+03:00
Политика

В МИД России высказались о событиях в Абхазии

В Москве внимательно следят за развитием ситуации в Сухуме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Антиправительственные протесты в СухумиАнтиправительственные протесты в СухумиФото: REUTERS
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Министерство внутренних дел России внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, хотя и считает возникшие в стране беспорядки внутренним делом Сухума. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - сообщается на сайте МИД РФ.

Напомним, что оппозиционеры требовали признать недействительными проведенные в прошлом году президентские выборы, а когда рассмотрение дела затянулось вышли к зданию администрации и устроили погром.

Сайт kp.ru писал, что вскоре парламент Абхазии проголосовал за отставку действующего лидера республики Рауля Хаджимбы, но сам глава государства отказался покидать пост. Он призвал противников к переговорам с целью избежать дестабилизации в стране.

Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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