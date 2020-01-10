FT: россияне могут попасть под новый санкционный режим после Brexit

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:21:41+03:00

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Великобритания готовится ввести собственный санкционный режим после выхода страны из Евросоюза. Ожидается, что в него войдут граждане России, КНДР, Ливии и Саудовской Аравии, которые якобы нарушили права человека.

Режим заработает 31 января 2020 года, а в феврале-марте будут опубликовано подзаконные акты со списком лиц, чьи активы на территории Соединенного Королевства необходимо "заморозить". Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Согласно данным издания, введение санкционного режима должно продемонстрировать неизменность позиций Лондона после Brexit. Также они станут ответом на опасения международного сообщества касательно того, что новая британская торговая политика может нарушать права человека.

Сайт kp.ru писал, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб сообщил о скором усилении санкционного давления на Россию еще осенью прошлого года. Ограничения будут вводиться в отношении граждан и стран, которые преследуют журналистов и политических активистов.

ИСТОЧНИК KP.RU