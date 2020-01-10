Шойгу поставил задачу отслеживать размещение ракет США

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:05:18+03:00

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Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу потребовал провести в этом году "глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил".

- Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы. Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности, - сказал Шойгу, ставя задачи подчиненным.

Он также подчеркнул, что должно идти поступательное перевооружение на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".

Селекторное совещание Министерства Обороны. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФ

Шойгу отметил, что это ключевые задачи на предстоящий период, которые определил своим выступлением на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин.

Глава военного ведомства дал хорошую оценку прошедшим учениям в Черном море, где были выполнены успешные пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", и отметил, что настоящий уровень оснащенности российской армии современным оружием в 70%, на который предстоит выйти в 2020 году, должен поддерживаться в дальнейшем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753800" frameborder="0"></iframe> Путин понаблюдал за ракетными стрельбами в ходе учений в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU