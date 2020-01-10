2020-01-10T13:05:18+03:00
Политика

Шойгу поставил задачу отслеживать размещение ракет США

А также поддерживать уровень оснащенности Вооруженных сил современным оружием
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Министр обороны Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФМинистр обороны Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФ
Изменить размер текста:

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу потребовал провести в этом году "глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил".

- Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы. Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности, - сказал Шойгу, ставя задачи подчиненным.

Он также подчеркнул, что должно идти поступательное перевооружение на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".

Селекторное совещание Министерства Обороны. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФ

Селекторное совещание Министерства Обороны. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФ

Шойгу отметил, что это ключевые задачи на предстоящий период, которые определил своим выступлением на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин.

Глава военного ведомства дал хорошую оценку прошедшим учениям в Черном море, где были выполнены успешные пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", и отметил, что настоящий уровень оснащенности российской армии современным оружием в 70%, на который предстоит выйти в 2020 году, должен поддерживаться в дальнейшем.

Путин понаблюдал за ракетными стрельбами в ходе учений в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Принесите слонам елки: новогодние деревья собирают в Московском зоопарке
В США считают, что украинский Boeing 737 мог быть сбит двумя ракетами
Умер Юрий Абрамов - солист группы "140 ударов в минуту"
Шойгу поставил задачу отслеживать размещение ракет США
FT: россияне могут попасть под новый санкционный режим после Brexit
Причиной авиакатастрофы в Алматы могло стать обледенение самолёта
В МИД России высказались о событиях в Абхазии
Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии
В Крым стали чаще ездить туристы с Украины
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа - выскочкой
Эксперт: рост числа миллиардеров не говорит об улучшении экономики
Жена принца Гарри Меган Маркл улетела в Канаду
СК возбудил дело против экс-главврача роддома Москвы, в котором погиб ребенок
Набор в "клан": Разработчик World of Tanks создает политическую партию
Жители Ленинградской области откорректируют «мусорную» реформу
Фонд Леонардо Ди Каприо передаст $3 млн на помощь в борьбе с пожарами в Австралии
Эксперты дали рекомендации по безопасному использованию смартфонов
Первую подлодку "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до конца января
Зеленский не исключает, что украинский Boeing-737 могли сбить ракетой
Российский танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
С завышенными тарифами за ЖКХ будут бороться штрафами
ЦБ отозвал лицензии у московского "Нэклис-Банка"
Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года