2020-01-10T14:08:33+03:00
Политика

США создадут азиатское спецподразделение для сдерживания России и Китая

Новую базу планируется разместить на островах, предположительно, к востоку от Филиппин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вооруженные силы США совместно с Национальным управлением военно-космической разведки планирует создать специализированное подразделение, которое будет противодействовать России и Китаю в азиатском регионе.

Сроки размещения новой базы не называются, однако войска будут дислоцироваться, предположительно, на островах к востоку от Филиппин и Тайваня. Оперативная группа сможет запускать высокоточные ракеты большой дальности, поражая наземные и морские цели, а также осуществлять кибероперации.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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