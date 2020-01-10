США создадут азиатское спецподразделение для сдерживания России и Китая

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:08:33+03:00

Новую базу планируется разместить на островах, предположительно, к востоку от Филиппин

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Вооруженные силы США совместно с Национальным управлением военно-космической разведки планирует создать специализированное подразделение, которое будет противодействовать России и Китаю в азиатском регионе.

Сроки размещения новой базы не называются, однако войска будут дислоцироваться, предположительно, на островах к востоку от Филиппин и Тайваня. Оперативная группа сможет запускать высокоточные ракеты большой дальности, поражая наземные и морские цели, а также осуществлять кибероперации.

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ИСТОЧНИК KP.RU