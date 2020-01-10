В Абхазии оппозиция завладела оружием в здании администрации президента
Представители протестующей оппозиции захватили здание Администрации президента Абхазии, проникли в оружейные комнаты госохраны и завладели оружием. Об этом сообщил секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба.
- Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возвращении всего похищенного оружия, - передаёт Интерфакс его слова.
Мухаммед Килба также прокомментировал посты в фейсбуке оппозиционеров, в которых они заявляли, что власти хотят силой вернуть здание Администрации президента.
Штурм администрации президента Абхазии.
- Такие меры сегодня не планировались, <...>, но такие меры не исключаются в будущем. Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время, - рассказл он.
Килба добавил, что для освобождения здание Администрации президента Хаджимбы от захвата приложат все возможные усилия.
Сейчас силовые ведомства Абхазии переведены на усиленный режим несения службы в связи с беспорядками.
Министр МВД Абхазии Раули Смыр заявил, что главная задача правоохранителей - не допустить столкновений между гражданским населением. Он также отдал распоряжение о круглосуточной охране правительственных зданий, а здание Администрации президента охраняет спецподразделение.
- Наши люди стоят и несут службу. Наше дело, чтобы не было столкновения, не было кровопролития, - передаёт РИА Новости слова главы МВД.
Килба сообщил, что президент Рауль Хаджимба продолжает исполнение своих полномочий, а ситуация в Абхазии "в целом стабильная и контролируемая".
Напомним, что 9 января активисты абхазской оппозиции совершили попытку штурма администрации президента. Оппозиционная партия "Айтаира" выступила с призывом к Хаджимбе уйти в отставку, поскольку тот не набрал большинство голосов на выборах.
Вечером того же дня протестующие захватили здание Администрции президента, а власти назвали это попыткой государственного переворота. Парламент Абхазии обратился к Хаджимбе с просьбой сложить полномочия добровольно, но тот заявил, что останется на посту главы.
В Абхазии начались переговоры с оппозицией, взявшей президенсткую администрацию штурмом.
ИСТОЧНИК KP.RU