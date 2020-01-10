Впервые за шесть лет: вратарь «Нэшвилла» забросил шайбу в ворота противника

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:04:19+03:00

Снаряд пролетел через все ледовое поле и принес команде очко [видео]

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Игрок американского хоккейного клуба "Нэшвилл" Пекка Ринне стал первым за последние шесть лет вратарем в НХЛ, который забил шайбу в ворота противника.

Зрелищный гол произошел в матче регулярного чемпионата против "Чикаго". "Нэшвилл" вел со счетом 4:2, когда соперники отозвали своего вратаря и выпустили шестого полевого игрока. Ворот "Чикаго" остались пустыми.

37-летний Ринне ударил по шайбе, находясь за собственной рамкой, и попал точно в сетку на другом конце ледовой арены. Благодаря этому невероятному бросу, итоговый счет составит 5:2.

Победные шайбы забросили Виктор Арвидссон, Колин Блэкуэлл, Мэтт Дюшен, Ник Бонино и Пекка Ринне. В проигравшей команде отличились Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт.

Стоит отметить, что финский хоккеист стал 12-м вратарем, которому удалось забросить шайбу в ворота соперника в матче НХЛ. Последний раз такое было зафиксировано в октябре 2013 года.

А вот в России похожий случай произошел всего год назад. Победный гол в ворота челябинского ХК "Трактора" забросил вратарь "Витязя". Об этом писал сайт kp.ru.

Вратарь Нэшвилла забросил шайбу из-за собственных ворот.Пекка Ринне помог обыграть Чикаго

ИСТОЧНИК KP.RU