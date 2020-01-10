2020-01-10T16:17:37+03:00
Общество

Совфед внёс поправки о запрете никотиносодержащих смесей

Медведев предложил полностью запретить торговлю продажу никотиносодержащих смесей на территории ЕврАзЭС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медведев сказал, что «если это останется где-то в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить»Медведев сказал, что «если это останется где-то в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сенаторы внесли в Государственную думу поправки о запрете продажи никотиносодержащих смесей в России, заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил полностью запретить торговлю продажу никотиносодержащих смесей на территории ЕврАзЭС, о чём он сообщил на встрече с министром МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой 10 января. Он поручил им подготовить соответствующие решения

- Нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию. Если нужно, мы это рассмотрим на Совете глав правительств, и просто этот продукт воспретить, причём на территории всего Евразийского союза, - заявил Медведев, отметив, что «если это останется где-то в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить».

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав решил расширить существующий запрет на продажу табачной продукции, после чего никотиносодержащие смеси запретят продавать несовершеннолетним, как снюс и насвай.

Затем Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей, а МВД и Роспотребнадзор в свою очередь должны были провести внеплановые проверки в торговых точках.

После этого Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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