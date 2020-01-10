Росстат: Инфляция в РФ по итогам 2019 года составила 3%
По данным ведомства, продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 2,6%
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По данным Росстата, потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. При этом, как отметили в ведомстве, продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 2,6% (уточняется, что в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года).
Для сравнения: по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%.
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ИСТОЧНИК KP.RU