Росстат: Инфляция в РФ по итогам 2019 года составила 3%

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:39:47+03:00

По данным ведомства, продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 2,6%

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По данным Росстата, потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. При этом, как отметили в ведомстве, продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 2,6% (уточняется, что в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года).

Для сравнения: по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU