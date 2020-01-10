Неизвестный открыл стрельбу на базе ВВС во Флориде

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:50:50+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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Стрельба произошла на авиабазе Военно-воздушных сил США утром 10 января (около 15:00 по Московскому времени). База Макдилл расположена в городе Тампа, штат Флорида. О стрельбе сообщило издание Military Times, ссылаясь на заявление властей.

База была заблокирована с 7 часов утра по местному времени, но блокирование уже отменили. Местные власти разыскивают подозреваемого, сказано в сообщении представителей базы в Facebook.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

После убийства иранского генерала Сулеймани военное руководство США готовится к ответным действиям как за пределами, так и внутри американских границ.

По внутренним правилам командования авиабазы Макдилл, некоторые посты пропускают машины на территорию, проверяя только удостоверение личности, не осматривая салон на наличие других пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU