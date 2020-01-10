Киев получил от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Глава МИД Украины заявил, что ожидает разговора с американским госсекретарем Помпео
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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин. Она передала важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые позже рассмотрят украинские эксперты.
При этом глава МИД Незалежной Вадим Пристайко отметил, что ожидает разговора с американским госсекретарем Майком Помпео.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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