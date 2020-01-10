Шокирующие кадры: Под Тегераном до сих разбирают фрагменты разбившегося самолета
В Сети появились новые кадры с места крушения самолёта Boeing-737 Международных Украинских Авиалиний в Тегеране. На видео запечатлены фрагменты вещей погибших пассажиров и обломки воздушного судна.
Напомним, что украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 человек экипажа, рухнул в Иране 8 января. Самолёт выполнял рейс Тегеран-Киев и упал практически сразу после взлета из Международного аэропорта имени Имама Хомейни. В авиакатастрофе никто не выжил.
Через 36 часов после гибели рейса 752 в американских СМИ появилась версия, что космические спутники США засекли одну или две вспышки в инфракрасном диапазоне около места авиакатастрофы. Вашингтон предполагает, что пассажирский самолёт был случайно сбит зенитно-ракетным комплексом Ирана, который в ту ночь атаковал две авиабазы США, расположенных в Ираке.
Последние кадры с места крушения украинского Боинга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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