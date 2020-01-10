Новый посол США в России прибудет в Москву в январе

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:38:59+03:00

В декабре 2019 года Сенат утвердил кандидатуру Джона Салливана на пост американского посла в России Фото: ru.wikipedia.org

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Джон Салливан, новый посол США в России, прибудет в Москву до конца января. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

- До конца января он точно появится, - сообщил замглавы МИД.

Напомним, что в декабре 2019 года Сенат утвердил кандидатуру Джона Салливана на пост американского посла в России. Тогда за проголосовали 70 сенаторов и 22 против. Кандидатуру Салливана на пост представителя США в России выдвинул президент Дональд Трамп. После голосования госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.

Сайт kp.ru сообщал, что на слушаниях, посвященных рассмотрению кандидатуры американского посла, Салливан назвал основной задачей Вашингтона противодействие проекту газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, газопровод позволит Москве «сформировать зависимость для осуществления контроля».

ИСТОЧНИК KP.RU