В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:43:38+03:00

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Министр просвещения Ольга Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с большой буквы. В рамках рабочего визита в Тверь она встретилась с местными школьниками и прочитала им лекцию о Великой Отечественной войне. Затем министр пообщалась с детьми, рассказала им о подвиге советских солдат и том, что сама, как историк, всегда интересовалась этим тяжелым периодом в истории нашей страны.

В ходе непринужденной беседы ученик школы №51 предложил узаконить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы. Васильева крайне положительно отнеслась к прозвучавшей идее.

- Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы, - приводит её слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU