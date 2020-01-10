Рябков: нет оснований обвинять Иран в падении украинского Боинга

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:56:29+03:00

Самолёт МАУ, вылетевший из Тегерана в Киев, упал почти сразу после взлёта Фото: REUTERS

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что специалисты должны расследовать авиакатастрофу с украинским самолётом Boeing 737 в Тегеране, а до этого нельзя делать громогласные заявления.

Самолёт Международных авиалиний Украины, вылетевший из Тегерана в Киев, упал почти сразу после взлёта. Через некоторое время премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что у Канады есть "разведданые из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

- Я глубоко убеждён, что пытаться "наварить" политические очки на этой ужасной человеческой трагедии, нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать некие игры, по меньшей мере, недостойно, - заявил журналистам в Токио Рябков.

worldhumancrisis Видео с места крушения украинского боинга в Тегеране

ИСТОЧНИК KP.RU