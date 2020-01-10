В России сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать
Накануне премьер-министр РФ призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных веществ на территории ЕЭЭС
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что сайты по продаже некурительной никотиносодержащей продукции будут блокироваться по решению суда.
Накануне премьер призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных веществ на всей территории ЕАЭС. Медведев назвал подобного рода продукцию "редкой гадостью".
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ИСТОЧНИК KP.RU