2020-01-10T18:23:08+03:00
Общество

В России сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать

Накануне премьер-министр РФ призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных веществ на территории ЕЭЭС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что сайты по продаже некурительной никотиносодержащей продукции будут блокироваться по решению суда.

Накануне премьер призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных веществ на всей территории ЕАЭС. Медведев назвал подобного рода продукцию "редкой гадостью".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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