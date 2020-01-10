2020-01-10T19:09:37+03:00
Общество

Илон Макс опубликовала песню из Ведьмака в своем Twitter

«Toss a Coin to Your Witcher» стала главным мемом последнего месяца
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Илон Маск опубликовал песню из Ведьмака в своем TwitterИлон Маск опубликовал песню из Ведьмака в своем TwitterФото: REUTERS
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Песня «Toss a Coin to Your Witcher» («Ведьмаку заплатите чеканной монетой») из сериала «Ведьмак» стала главным мемом последнего месяца. Прилипчивый мотив разлетелся по интернету со скоростью света. Долетел он и до небезысвестного Илона Маска, о чувстве юмора которого ходят легенды. И в этот раз Маск изрядно повеселил своих подписчиков. В своем Twitter он опубликовал первую строчку «Toss a Coin to Your Witcher», показав, что и его «чеканномонетная» лихорадка не обошла стороной.

Проникнувшись атмосферой фэнтези, Маск пошел дальше и в очередной раз переименовал свой аккаунт. На этот раз именем профиля стало Buff Mage (Buff – понятие, используемое в компьютерных играх. Обозначает временное усиление игрока. А Mage – маг).

Ранее Илон Маск поразил пользователей сети своим танцем на открытии завода Tesla в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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