Лукашенко ввел налог на транзит нефти
По словам политика, мера была предпринята "в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий"
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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что подписал указ о введении налога на транзит нефти.
- В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе, - отметил политик.
Лукашенко напомнил, что транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, магистральными трубопроводами также становится объектом налогообложения.
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ИСТОЧНИК KP.RU