Лукашенко ввел налог на транзит нефти

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:48:39+03:00

По словам политика, мера была предпринята "в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий"

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что подписал указ о введении налога на транзит нефти.

- В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе, - отметил политик.

Лукашенко напомнил, что транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, магистральными трубопроводами также становится объектом налогообложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU