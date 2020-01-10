2020-01-10T22:41:03+03:00
В мире

В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

Издание пишет, что она проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальникаВ Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальникаФото: REUTERS
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Газета The Washington Post пишет, что американские военные на днях провели в Йемене сверхсекретную операцию против одного из командиров силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Абдоля Резы Шахлая. Однако она, по информации издания, не увенчалась успехом.

Операция с участием американских представителей проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада. В результате этого погиб генерал Касем Сулеймани.

Газета пишет, что новые данные могут указывать на то, что убийство генерала было осуществлено не потому, что он планировал атаки на американские ВВС. Это событие являлось частью широкомасштабной операции по подрыву позиций КСИР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на похороны генерала Сулеймани пришло три миллиона человек, а Иран готов возобновить разработку ядерной бомбы. После убийства своего всемирно известного военачальника Тегеран прорабатывает ответные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника
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