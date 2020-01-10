Глава МИД Украины: В момент последнего разговора пилотов упавшего «Боинга» с диспетчерами обстановка на борту была штатная

10 Янв. 2020 2020-01-11T00:02:12+03:00

Пристайко сообщил, что Киев получил доступ к полной записи переговоров экипажа разбившегося самолета с наземными службами аэропорта Тегерана

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Во время последнего сеанса связи украинских пилотов разбившегося самолета Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране обстановка на борту была штатной. Об этом на брифинге в пятницу рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, уточнив, что точный момент последнего разговора экипажа лайнера с наземными службами установлен.

По его словам, иранская сторона предоставила Киеву «полный доступ к переговорам не только на черных ящиках, которые сохраняются в самолете, но и к полной записи» переговоров диспетчеров с пилотами «Боинга».

«До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку», - подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что Киев обсуждает с Тегераном возможность передать «черные ящики» Украине, чтобы они расшифровывались непосредственно в Незалежной, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский лайнер вылетел из Тегерана в Киев 8 января в 6:15 утра, однако уже через несколько минут пропал с радаров. Судя по опубликованным в сети кадрам, самолет загорелся еще в воздухе. На борту в тот момент было 176 человек, никто не выжил. Большая часть погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753983" frameborder="0"></iframe> Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

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Западные СМИ выдвинули «дополненную» версию крушения украинского «Боинга-737» при вылете из Тегерана 8 января. По версии анонимных источников в Вашингтоне, гибель свыше 170 человек на борту последовала из-за «двух ударов зенитно-ракетных комплексов» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU