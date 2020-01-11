2020-01-11T04:42:33+03:00
Политика

СБ ООН принял резолюцию о трансграничной помощи Сирии

Россия, Китай, Великобритания и США воздержались
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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В пятницу, 10 января, Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Документ поддержали одиннадцать стран, четыре – Россия, Китай, Великобритания и США – воздержались.

Как пояснил российский постпред при Организации Василий Небензя, наша делегация «воздержалась с одной единственной целью: не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу – единственной провинции, которая еще действительно нуждается в таком формате доставки грузов».

«Нам по-прежнему не ясно, почему сразу несколько делегаций отказывались участвовать в переговорах по нашему альтернативному проекту резолюции. По сути, мы сейчас вышли на ту же схему», - отметил дипломат, выступая на заседании Совбеза.

Василий Небензя назвал такую тактику зарубежных коллег «опасной и циничной политической игрой, в которой жители Идлиба становятся фигурами обмена».

«В погоне за политическими целями наши коллеги рисковали именно их интересами», - приводит слова постпреда России при ООН ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 19 декабря правительственная армия САР проводит новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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