11 Янв. 2020 2020-01-11T05:57:23+03:00

В Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Польские парламентарии не только в очередной раз исказили историю, но и предали память своих предков, считает депутат Водолацкий

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Польские депутаты, проголосовавшие за резолюцию, в которой говорится о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны, не только в очередной раз исказили историю, но и предали память своих предков, считает заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он напомнил, что солдаты Красной Армии заплатили за освобождение Польши от фашистов собственными жизнями.

«Сегодняшняя «благодарность» — это искажение всей нашей истории, это очернение подвигов, это снос памятников…Сегодня Польша таким заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но она и предаёт память своих предков», - сказал Водолацкий в беседе с телеканалом RT.

Он добавил, что от нынешней Польши, которая, по его словам, «торгует» на международном рынке русофобскими настроениями», ничего другого и ожидать было нельзя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее принятую польским сеймом резолюцию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

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ИСТОЧНИК KP.RU