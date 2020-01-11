2020-01-11T05:57:23+03:00
Политика

В Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны

Польские парламентарии не только в очередной раз исказили историю, но и предали память своих предков, считает депутат Водолацкий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войныВ Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Польские депутаты, проголосовавшие за резолюцию, в которой говорится о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны, не только в очередной раз исказили историю, но и предали память своих предков, считает заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он напомнил, что солдаты Красной Армии заплатили за освобождение Польши от фашистов собственными жизнями.

«Сегодняшняя «благодарность» — это искажение всей нашей истории, это очернение подвигов, это снос памятников…Сегодня Польша таким заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но она и предаёт память своих предков», - сказал Водолацкий в беседе с телеканалом RT.

Он добавил, что от нынешней Польши, которая, по его словам, «торгует» на международном рынке русофобскими настроениями», ничего другого и ожидать было нельзя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее принятую польским сеймом резолюцию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После слов Путина поляки отбеливают Гитлера, а следом обвинят СССР в начале войны

Именно поэтому польский посол в Берлине Липский так обрадовался новому варианту, предложенному Гитлером – переселить евреев в Африку. Именно потому он был готов поставить ему «великолепный памятник в Варшаве», если это удастся сделать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине заявили, что у России «нет надводного флота»
Небензя: Принятая СБ ООН резолюция по Сирии действительно важна для нуждающегося населения
В Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны
Умер султан Омана Кабус бен Саид, правивший страной с 1970 года
СБ ООН принял резолюцию о трансграничной помощи Сирии
Канада добивается от Ирана более широкого участия в расследовании крушения Boeing
Пентагон выделил дополнительно $135 миллионов на военную базу в Кувейте
Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике и пути ее нормализации
Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников
Петросян заверил телезрителей, что «Смехопанораму» не закроют
Российские конькобежцы завоевали золотые медали в командном спринте на Чемпионате Европы
Трамп заявил, что убитый генерал Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства
Иран готовится объявить причину крушения украинского лайнера
Глава МИД Украины: В момент последнего разговора пилотов упавшего «Боинга» с диспетчерами обстановка на борту была штатная
Россию обязали выплатить Украине $82 миллиона из-за Крыма
Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента страны
Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с Трюдо после катастрофы в Иране
В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника
Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем