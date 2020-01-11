Небензя: Принятая СБ ООН резолюция по Сирии действительно важна для нуждающегося населения

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:25:19+03:00

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Отвечая на расспросы журналистов после заседания Совбеза ООН, постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя отметил, что принятая резолюция о продлении на полгода трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию «действительно важна для нуждающегося населения, в частности в Идлибе».

«Мы рады, что в итоге здравый смысл восторжествовал», - сказал российский дипломат, отметив, что Совет Безопасности мог принять подобную резолюцию еще месяц назад, а не 10 января, когда истекал срок действия механизма трансграничной гумпомощи Сирии.

Он напомнил, что в декабре наша делегация предлагала проект документа с примерно таким же содержанием. При этом, объясняя, почему Россия воздержалась во время голосования по проекту, предложенному Германией и Бельгией, Василий Небензя сказал, что в этой резолюции российскую сторону «не все устраивает».

«Но в качестве компромисса воздержались, чтобы резолюция прошла. Как мы поступали и в предыдущие разы», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, документ поддержали 11 стран, воздержались четыре – Россия, Китай, Великобритания и США.

ИСТОЧНИК KP.RU