2020-01-11T14:20:34+03:00
В мире

Аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировали

Причины бана модераторы соцсети не назвали
Мария ИГНАТЬЕВА
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Аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировалиАккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировалиФото: REUTERS
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Twitter сообщил о блокировке официального аккаунта верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он публиковал на своей странице информацию на английском языке.

- Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено, - сообщается на странице Twitter Хаменеи.

Примечательно, что страницы руководителя Ирана в популярной соцсети на фарси, французском и арабском языках работают в прежнем режиме. Причины блокировки английской версии страницы в Twitter не называют.

Сайт kp.ru писал ранее о блокировке другого аккаунта в Twitter. Модераторы соцсети заблокировали заблокировал страничку, которая рассказывала хорошие новости о России. В записях были лишь истории о россиянах-героях, наших научных достижениях, открытиях. Причин бана, как и в случае с аккаунтом Хаменеи, никто объяснять не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировали
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