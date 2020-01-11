Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:41:01+03:00

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11 января стало известно о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. О беседе двух лидеров сообщили в пресс-службе Кремля.

- Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта, - сказано в официальном сообщении.

Затем ливийский вопрос обсуждался по телефону с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. В ходе переговоров, как заявила пресс-служба, было "выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта".

Переговоры Путина и Эрдогана подробно затрагивали обострившуюся ситуацию в Ливии. Ранее власти Ливии запросили у Турции военную помощь и просили ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Ливийскую национальную армию маршала Халифа Хафтара, Турция одобрила отправку войск.

ИСТОЧНИК KP.RU