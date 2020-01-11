2020-01-11T14:41:01+03:00
Политика

Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара

Президент России рассказал о результатах переговоров с президентом Турции
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль НахайянПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль НахайянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

11 января стало известно о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. О беседе двух лидеров сообщили в пресс-службе Кремля.

- Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта, - сказано в официальном сообщении.

Затем ливийский вопрос обсуждался по телефону с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. В ходе переговоров, как заявила пресс-служба, было "выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта".

Переговоры Путина и Эрдогана подробно затрагивали обострившуюся ситуацию в Ливии. Ранее власти Ливии запросили у Турции военную помощь и просили ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Ливийскую национальную армию маршала Халифа Хафтара, Турция одобрила отправку войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер Канады назвал национальной трагедией авиакатастрофу в Тегеране
Трамп собирается требовать компенсации в случае вывода американских войск из Ирака
Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле
Авиакомпания, которой принадлежал сбитый в Иране Boeing, объяснила, почему не отменила рейс Тегеран-Киев в день ракетного удара
Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара
Аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировали
Фото обломков сбитого Ираном самолета опубликовал офис президента Украины
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолет под Тегераном
В КНДР получили поздравления Трампа ко дню рождения Ким Чен Ына
В Верховной Раде призвали Зеленского отозвать посла Украины в Иране
В Госдуме осудили Иран за действия, которые привели к крушению украинского Boeing 737
Новый посол США в России Джон Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений
Иран намерен отправить данные с "черного ящика" разбившегося в Тегеране Boeing 737 во Францию
В Китае зарегистрировали первую смерть от неизвестного вируса
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Верховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в Тегеране
Джуд Лоу о Вайнштейн-гейте: Движение #MeToo я всегда поддерживал
Россияне на Новый год больше пользовались интернетом, чем звонили
Джуд Лоу - "КП": Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью
Джуд Лоу о прогулке в плавках по пляжу в "Новом Папе": Думал, будет стыдно перед детьми
Стало известно, кого назначили новым султаном Омана
Instagram и Facebook удаляют посты с поддержкой Сулеймани
Зеленский рассказал, чего ждет Украина после признания Ираном вины в крушении Boeing 737 в Тегеране
Социологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигареты
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения между США и Россией
Президент Ирана заявил о продолжении расследования крушения украинского Boeing 737 в Тегеране