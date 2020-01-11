Авиакомпания, которой принадлежал сбитый в Иране Boeing, объяснила, почему не отменила рейс Тегеран-Киев в день ракетного удара
Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне, которой принадлежал Boeing 737, сбитый 8 января в Иране, объяснил, почему руководство приняло решение не отменять рейс Тегеран-Киев. По его словам, компания не имела для этого оснований.
- Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты в эту область, - заявил во время брифинга Дыхне.
В то же время вице-президент авиакомпании по летной работе Игорь Сосновский заявил, что пилоты действовали согласно инструкциям диспетчера.
- Аэропорт был полностью открыть. Полностью работоспособен. Никаких запретов от украинской администрации и тегеранских властей не поступало. Летчики не получали предупреждений о стрельбе. Кто и откуда стрелял - это не дело летчиков гражданской авиации, - сказал Сосновский.
Напомним, как писал сайт kp.ru, что Корпус стражей исламской революции и Генштаб Ирана целиком и полностью взяли на себя ответственность за сбитый около Тегерана украинский Boeing 737. До этого власти страны заявляли, пассажирский лайнер приняли за "вражеский самолет". В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
Брифинг представителей МАУ о сбитом по ошибке Ираном самолёте LIVE.
Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.
ИСТОЧНИК KP.RU