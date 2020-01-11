11 Янв. 2020 2020-01-11T14:55:41+03:00

Авиакомпания, которой принадлежал сбитый в Иране Boeing, объяснила, почему не отменила рейс Тегеран-Киев в день ракетного удара. Фото: Красный полумесяц Ирана

Президент "Международных авиалиний Украины" заявил, что для опасений не было оснований [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне, которой принадлежал Boeing 737, сбитый 8 января в Иране, объяснил, почему руководство приняло решение не отменять рейс Тегеран-Киев. По его словам, компания не имела для этого оснований.

- Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты в эту область, - заявил во время брифинга Дыхне.

В то же время вице-президент авиакомпании по летной работе Игорь Сосновский заявил, что пилоты действовали согласно инструкциям диспетчера.

- Аэропорт был полностью открыть. Полностью работоспособен. Никаких запретов от украинской администрации и тегеранских властей не поступало. Летчики не получали предупреждений о стрельбе. Кто и откуда стрелял - это не дело летчиков гражданской авиации, - сказал Сосновский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, что Корпус стражей исламской революции и Генштаб Ирана целиком и полностью взяли на себя ответственность за сбитый около Тегерана украинский Boeing 737. До этого власти страны заявляли, пассажирский лайнер приняли за "вражеский самолет". В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Брифинг представителей МАУ о сбитом по ошибке Ираном самолёте LIVE.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU