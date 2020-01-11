Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Планируется, что лидеры обсудят ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса, а также обстановку в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.
В Российскую столицу немецкий канцлер прибыла в сопровождении министра иностранных дел Германии Хайко Маас. Посетить Москву их пригласил глава государства. Последний раз встреча Путина и Меркель в Кремле проходила около пяти лет назад.
- Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами. Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся, - сказал Путин, открывая встречу.
В ответ немецкий канцлер сказала, что всегда была уверена "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге" и с нетерпением ждала встречи.
Пресс-конференция Путина и Меркель.
Отмечается, что на повестке дня кроме вышеупомянутых тем будет и отношения между двумя странами.
Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU