2020-01-11T15:15:30+03:00
Политика

Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле

Канцлер Германии подчеркнула, что с нетерпением ждала встречи [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин и Меркель приступили к переговорам в КремлеПутин и Меркель приступили к переговорам в КремлеФото: REUTERS
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В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Планируется, что лидеры обсудят ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса, а также обстановку в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.

В Российскую столицу немецкий канцлер прибыла в сопровождении министра иностранных дел Германии Хайко Маас. Посетить Москву их пригласил глава государства. Последний раз встреча Путина и Меркель в Кремле проходила около пяти лет назад.

- Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами. Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся, - сказал Путин, открывая встречу.

В ответ немецкий канцлер сказала, что всегда была уверена "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге" и с нетерпением ждала встречи.

Пресс-конференция Путина и Меркель.

Отмечается, что на повестке дня кроме вышеупомянутых тем будет и отношения между двумя странами.

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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