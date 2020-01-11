Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:15:30+03:00

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В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Планируется, что лидеры обсудят ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса, а также обстановку в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.

В Российскую столицу немецкий канцлер прибыла в сопровождении министра иностранных дел Германии Хайко Маас. Посетить Москву их пригласил глава государства. Последний раз встреча Путина и Меркель в Кремле проходила около пяти лет назад.

- Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами. Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся, - сказал Путин, открывая встречу.

В ответ немецкий канцлер сказала, что всегда была уверена "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге" и с нетерпением ждала встречи.

Пресс-конференция Путина и Меркель.

Отмечается, что на повестке дня кроме вышеупомянутых тем будет и отношения между двумя странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754110" frameborder="0"></iframe> Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU